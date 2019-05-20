Никол Пашинян призвал арцахцев противостоять силам, пытающимся посеять разногласия между двумя частями нашего народа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал народ Арцаха поддерживать только те силы, которые выступают с позиций безоговорочной поддержки народа Армении и его легитимного представителя – правительства. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян заявил 20 мая в своем выступлении относительно судебно-правовой системы.

“Очевидно, что есть конкретные силы, представляющие прежнюю коррупционную систему, которые пытаются вновь претворить в жизнь применяемый ими ранее принцип. Это – создание разногласий, противоречий и даже разжигания вражды между народами Арцаха и Армении по логике “разделяй, чтобы властвовать”, с целью сокрытия и оправдания ранее допущенных ими коррупционных преступлений. Хотя всем нам очевидно, что от системной коррупции в нашей стране, наши соотечественники в Арцахе часто страдали больше, но некоторые чиновники этих систем используют коррупционные связи для осуществления лживой пропаганды против правительства Армении и лично премьер-министра. Еще в ходе прошлогодней избирательной кампании я сказал, что, анализируя все это, вижу под этим далеко идущую цель, вплоть до разжигания заговорщической войны, даже сдачи некоторых территорий и возложения ответственности за произошедшее на правительство Армении”, - сказал Пашинян.

В этом смысле премьер назвал это деятельностью, похожей на государственную измену. Он заверил, что как премьер-министр Республики Армения, являющийся гарантом безопасности Арцаха, как Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, предпримет самые жесткие меры для искоренения этих заговорщиков. По мнению премьер-министра, настало время для создания следственной комиссии Национального собрания по изучению обстоятельств Апрельской войны 2016 года и получения ответов на ряд волнующих всех вопросов.

“Я призываю наш народ Арцаха однозначно и бесспорно ответить “нет”, отказать всем тем силам, деятельность которых направлена на разжигание противоречий между двумя частями нашего народа. Я призываю народ Арцаха поддерживать только те силы, которые выступают с позиций безоговорочной поддержки народа Армении и его легитимного представителя – его правительства. Все остальные силы однозначно и бесспорно преследуют одну цель - использовать народ Арцаха в своих узких групповых интересах, во избежание ответственности за совершенные ранее преступления, для подстрекательства заговоров против суверенитета Армении и Арцаха”, - заключил премьер-министр.

19 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан Армении заблокировать входы и выходы судов Республики.