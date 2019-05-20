Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Зеленскому в связи со вступлением на должность президента Украины

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи со вступлением на должность. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Горячо поздравляю Вас со вступлением на должность президента Украины.

Армяно-украинские связи, основанные на традиционной дружбе, с момента установления дипломатических отношений постоянно развивались.

В то же время должен отметить, что значительный потенциал, существующий в двусторонних отношениях, не реализован полностью.

Армения готова углублять и расширять армяно-украинские межгосударственные отношения во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Полон надежд, что совместными усилиями мы сможем поднять наше двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень, во благо наших народов и стран.

Пользуясь случаем, хочу еще раз подтвердить мое приглашение посетить Армению. Желаю дальнейших успехов в деле создания Украины Вашей мечты, а дружественному народу Украины - мира и благоденствия”.