Трамп: американские компании покидают КНР после повышения пошлин на китайские товары

Американские компании переносят свои предприятия из Китая во Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии после того, как США повысили размер пошлин на китайские товары. Об этом в воскресенье заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Компании массово покидают Китай из-за повышения тарифов", - отметил Трамп. По его словам, "у США и Китая был хороший вариант [торговой] сделки, но затем они (Китай ) решили изменить ее". "Я сказал, что в таком случае мы введем тарифы на китайские товары", - добавил президент, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он считает, что Пекин в конечном итоге согласится заключить торговое соглашение с США, поскольку повышение размера пошлин наносит значительный ущерб экономике КНР. "Тарифы убивают Китай", - подчеркнул он.

При этом, как заметил глава Белого дома, "новая сделка не может быть равнозначной" и должна быть заключена на американских условиях.