Полный текст выступления премьер-министра Никола Пашиняна о судебно-правовой системе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением о судебно-правовой системе. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своем выступлении Пашинян, в частности, отметил:

"Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Сегодня я пригласил вас, чтобы обсудить, по-моему, насущную проблему, требующую неотложного решения. За последний год в Армении произошли известные всем вам политические изменения, в результате которых в стране сформированы пользующееся доверием народа и легитимное правительство, т.е. исполнительная власть, пользующееся доверием народа и легитимное Национальное Собрание, т.е. законодательная власть.

Однако события прошлого года последовательно демонстрируют, что в Республике Армения, как не было ранее, так и нет сейчас пользующейся доверием народа судебной власти. И деятельность судебной власти постоянно вызывает волнения среди нашего общества.

Я не могу и не хочу выносить суждения о законности и обоснованности судебных решений. Делать суждения об этом не в моих полномочиях, хотя невозможно измерить все решения судов одним аршином и дать одинаковую оценку.

Независимо ни от чего очевидно, что решения судебной власти вызывают глубокое недоверие со стороны общественности, и я это говорю не только как премьер-министр, но и как представитель армянского народа, который имеет политическое право от имени народа - высшего носителя власти Армении.

Народ Армении знает, что своим свободным волеизъявлением он сформировал законодательную власть - Национальное Собрание, путем свободных, справедливых и прозрачных выборов сформировал правительство - исполнительную власть.

Однако народ Армении воспринимает судебную власть как остаток прошлой коррумпированной власти, в которой постоянно планируются и реализуются заговоры против народа. Насколько реальна и обоснована эта презумпция - это совсем другой вопрос.

Однако то, что судебная власть не пользуется доверием народа, означает, что она не обладает достаточной легитимностью для деятельности, что напрямую угрожает нормальной жизни, стабильности и национальной безопасности страны.

С первого же дня избрания премьер-министром я обязался не вмешиваться в дела судебной системы и свято придерживался этого обязательства. Однако, с другой стороны, к сожалению, не могу гарантировать того, что судебная система не подвергается теневому и незаконному воздействию, в основном со стороны предыдущей коррумпированной системы, так как эти две системы связаны между собой человеческими, политическими и иными связями.

Могу привести лишь один пример: насколько можно быть уверенным в том, что сегодняшняя судебная система способна провести объективное следствие по тому же делу 1 марта, при том, что десятки противоправных действий исполнительной власти были реализованы с дозволения действующей судебной системы?

И сейчас это уже видно в решениях Европейского суда по правам человека, и эти решения касаются также жителей так называемых зон реализации и других вопросов. Эта ситуация напрямую влияет и на объявленную нами борьбу с коррупцией.

Хотя на самом высоком политическом уровне было объявлено о том, что борьба с коррупцией является для нас приоритетом, однако по причине отсутствия доверия к судебной системе также страдает эффективность деятельности следственных органов, так как следственные органы часто работают с той презумпцией, что судебная система, все равно, поставит крест на все эти раскрытия именно из-за органической связи с этой коррупционной системой.

Да, эти проблемы, конечно, не новы, и я знал о них с первого дня своего премьерства. Тем не менее, полагаясь на ценности произошедшей год назад насильственной народной бархатной революции, я считал, что каждый должен иметь возможность участвовать в строительстве Новой Армении, внести свой вклад, в том числе путем политического или юридического покаяния, путем завоевания доверия народа своими конкретными шагами.

Я также надеялся, что многие судьи, понимая, что их предыдущая судебная деятельность и система ценностей не созвучны устремлениям Новой Армении и не дают им права выносить решения в пользу Республики Армения, подадут в отставку.

Однако такого не произошло, и возможность для судебной системы обрести доверие народа отныне считаю исчерпанной. Мы не можем далее терпеть эту ситуацию, потому что, как я уже сказал, это вопрос стабильности, нормальной жизнедеятельности и национальной безопасности страны. Это также проблема в плане дальнейшего экономического развития, потому что ненадежная судебная система является непосредственным препятствием для улучшения инвестиционного климата в стране.

Итак, уважаемые коллеги, пришло время проводить хирургические вмешательства в судебной системе. Этот процесс должен быть выражен в следующем:

Все действующие в Армении судьи, без исключения, должны быть подвергнуты веттингу. Т.е. общество должно располагать полной информацией о политических связях, состоянии и происхождении имущества, прежней деятельности, личных и профессиональных качествах судей. Все судьи, по судебным решениям которых ЕСПЧ зафиксировал грубое нарушение прав, должны подать в отставку или же быть отстранены от должности. Все те судьи, которые в глубине души знают, что не могут быть беспристрастными и объективными, должны подать в отставку, тем самым сослужив важную службу Армении и армянскому народу. Сейчас уже внедрение механизмов переходного правосудия является жизненной необходимостью для Армении, и проводимые последние 7-8 месяцев работы в этом направлении должны быть обобщены в течение 1-2 месяцев. В Национальном Собрании должна быть проведена соответствующая законодательная работа для реализации этой жизненно важной для нашей страны повестки и создания действительно независимой судебной системы. Если для этого необходимо будет провести конституционные реформы, мы должны пойти на этот шаг, если потребуется провести референдум, мы должны принять и это решение

Вся эта работа должна быть проведена в сотрудничестве с действующими в этой сфере известными международными организациями, в соответствии с лучшим международным опытом и в рамках принятых Арменией международных обязательств. Этот процесс мы долгое время обсуждаем с представителями ООН, Совета Европы, ЕС, ОБСЕ, МВФ и Всемирного банка, и я надеюсь, все наши международные партнеры поддержат Армению, так как наша цель не получить новую судебную систему марионеток, а действительно независимую, объективную, основанную на верховенстве закона судебную систему, которая соответствует критериям передового цивилизованного мира.

В этом вопросе мы должны широко сотрудничать с гражданским обществом Армении, неправительственными организациями и экспертным сообществом. Я хочу подчеркнуть, что настало время для четких, надежных и институциональных решений в борьбе с коррупцией.

Существование действительно независимой и беспристрастной судебной системы является жизненно важным для Армении, и отсутствие подобной системы является угрозой номер один для страны. Разрешение этой проблемы является общественным, общенародным требованием.

Именно поэтому я посчитал необходимым выступить с этими замечаниями, потому что в связи с моим правовым и политическим статусом я обязан сделать все возможное, чтобы лучшие ожидания народа были осуществлены, стали реальностью, и все это происходило максимально спокойно.

Уважаемые коллеги,

Пользуясь случаем, хочу коснуться еще одной темы, которая косвенно связана с вышесказанным. Очевидно, что есть представляющие бывшую коррупционную систему конкретные силы, которые пытаются применить используемые ими ранее инструменты – провоцировать разногласия, противоречия и даже вражду между народами Армении и Арцаха в рамках логики "разделяй и властвуй" для сокрытия и оправдания совершенных ими ранее коррупционных преступлений.

Хотя для всех очевидно, что из-за действующей в Армении системной коррупции чаще страдали наши соотечественники из Арцаха, но некоторые чиновники этой системы и сейчас применяют коррупционные связи для проведения в Арцахе вымышленной агитации против правительства Армении и лично премьер-министра. Еще в ходе предвыборной кампании на парламентских выборах в прошлом году я отмечал, что, проанализировав ситуацию, я вижу под этим явлением даже попытку разжечь заговорщическую войну, даже сдачу некоторых территорий с целью возложить ответственность за это на правительство Армении.

В данном контексте я расцениваю это, как деятельность, похожую на государственную измену, и я как премьер-министр Армении, которая является гарантом безопасности Арцаха, как верховный главнокомандующий в случае военных действий, предприму самые жесткие меры для искоренения подобных заговорщических намерений.

Кстати, думаю, что настало время для создания следственной комиссии НС, которая изучит все обстоятельства апрельской войны 2016 года и ответит на ряд интересующих нас вопросов.

Резюмируя тему Арцах-Армения, я призываю наш народ Арцаха сказать однозначное и безоговорочное "нет" всем силам, деятельность которых нацелена на попытку посеять противоречия между двумя частями армянского народа. Призываю народ Арцаха поддерживать только те силы, которые выступают с позиций несомненной поддержки армянского народа и избранных им легитимных властей. Все остальные силы однозначно имеют одну цель – использовать народ Арцаха для обслуживания своих личных групповых интересов и избежать ответственности за совершенные ранее преступления, подстрекательства заговора против суверенитета Армении и Арцаха.

Уважаемые присутствующие, дорогой народ,

Произошедшие в Армении изменения глубоки и необратимы, и автором этих изменений является не отдельная политическая сила, а Свободный и Гордый гражданин Армении, армянский народ. Все те, кто живет с бессмысленным стремлением отбросить Армению назад, действуют против народа - против народа Армении, против народа Арцаха, против армянского народа.

Революция любви и солидарности свергнула коррумпированную систему и не может принять любой иной результат, кроме полной и безоговорочной капитуляции коррумпированной системы. Что касается судебной системы, я хочу заявить, что не может существовать судебной системы, власть которой не исходит от народа.

Неизменяемая статья номер два Конституции Армении четко гласит: “Власть в Республике Армения принадлежит народу. Народ осуществляет свою власть посредством свободных выборов, референдумов, а также через предусмотренные Конституцией государственные органы, органы местного самоуправления и должностных лиц”. Следовательно, в стране не может существовать власти, в том числе судебной, которая не представляет народ, власть которой не исходит от народа.

Как премьер-министр Армении я считаю себя гарантом власти народа в Армении. И я намерен осуществить необходимые шаги для гарантирования этой власти, вплоть до обращения при необходимости к непосредственной поддержке народа.

И в этом плане я считаю необходимым разъяснить, какой смысл и какой символ имеет мой призыв о перекрытии входов всех без исключения судов Армении с раннего утра.

Основным символом данной акции является то, что в Армении не может быть судебной системы, которая не пользуется доверием народа, в противном случае даже самое обоснованное решение народ воспримет как оскорбление, поскольку судебные решения выносятся от имени Армении, то есть от имени народа Армении.

И такие решения могут принимать только такие люди, которые имеют институциональное право выступать от имени Армении, то есть имени народа.

Дамы и господа, дорогой народ, по итогам этого обсуждения я через свою страницу в Фейсбуке в прямом эфире обращусь к перекрывшим входы в суды нашим соотечественникам.

Спасибо за внимание”.