«Игра престолов» закончилась

Телеканал HBO выпустил последнюю, шестую серию восьмого сезона фэнтезийной саги «Игра престолов». Об этом сообщается на сайте компании.

«Игра престолов» выходила на HBO с апреля 2011 года. Литературной основой саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина, который также выступал одним из исполнительных продюсеров сериала вместе с шоураннерами Дэвидом Бениоффом и Дэвидом Вайсом. Всего вышло 73 серии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее в мае стало известно, что более миллиона поклонников Игры престолов потребовали от HBO переснять восьмой сезон саги. При этом пятый эпизод восьмого сезона «Игры престолов» под названием «Колокола» был признан самой просматриваемой серией в истории сериалов. На различных платформах телеканала HBO его посмотрели более 18 миллионов человек.