Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и проведении в стране досрочных парламентских выборов.

"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы", - сказал он после вступления в должность в обращении к украинскому народу.

Зеленский также призвал депутатов за два месяца до окончания полномочий принять ряд важных законов, в частности, лишить парламентариев иммунитета. "Прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс", - заявил Зеленский. Он добавил, что настаивает также на открытых избирательных списках по выборам в Раду,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Помимо этого, президент призвал депутатов уволить главу Службы безопасности Украины, генпрокурора и министра обороны. "У вас на это два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе... на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную раду Украины восьмого созыва", - объявил он. Зеленский обратился и к членам нынешнего правительства, заявив, что пришло время им "брать бумагу и ручку, чтобы освободить места для будущих поколений".