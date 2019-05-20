Араик Арутюнян примет участие в президентских выборах 1920 года в Арцахе

На стадионе общины Ишханадзор Кашатагского района 18 мая состоялась встреча председателя партии “Свободная Родина” Араика Арутюняна с партийным активом и сторонниками, проживающими в южной части района.

Как передает «Арменпресс», лидер партии Араик Арутюнян выступил с программной речью, представив новую повестку партии “Свободная Родина”, предстоящие программы и задачи, и также выразил четкую позицию относительно участия структуры в предстоящих общегосударственных выборах и видения внутриполитической ситуации.

На встрече ответственный партии “Свободная Родина” Кашатагского района - Артуш Мхитарян в своем выступлении сказал, что в ходе конференции партии, состоявшейся в Бердзорском территориальном офисе, в числе других вопросов, был обсужден также и вопрос выдвижения на предстоящем съезде партии нового председателя структуры и выдвижения кандидата на предстоящих в 2020 году президентских выборах в Арцахе. Участники конференции единогласно решили выдвинуть кандидатуру действующего председателя партии “Свободная Родина” Араика Арутюняна. Он выразил благодарность за доверие и дал свое согласие на предложение о выдвижении. Он сказал, что день встречи был выбран не случайно, поскольку 18 мая 1992 года исполнилась его заветная мечта - воссоединение Арцаха с Арменией.

“Я начал серию своих встреч с Ишханадзора, потому что эта община в последние годы была одной из самых развитых сел. Здесь я отвечаю на вопросы, касающиеся мадридских принципов, казанского соглашения и переговорного процесса. У нас есть Родина, закрепленная Конституцией, и мы обязаны шаг за шагом достичь нашей конечной цели. Я клянусь здесь, потому что здесь мои боевые друзья и однопартийцы, единомышленники, соотечественники, моя семья, потому что осознаю, какую ответственность я должен взять на себя после получения вотума доверия. Будучи премьер-министром Республики Арцах 10 лет и почти год - госминистром, я осознаю объем нерешенных проблем в Арцахе и способы их разрешения”, - добавил Араик Арутюнян.