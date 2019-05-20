Каннский кинофестиваль наградил Алена Делона высшей наградой за его артистическую карьеру

Почетная "Золотая пальмовая ветвь" международного Каннского кинофестиваля вручена в воскресенье актеру Алену Делону. Этой награды за выдающуюся карьеру в кинематографе он удостоен по решению фестивального оргкомитета, назвавшего лауреата "живой легендой и планетарной иконой" киноискусства.

Церемония состоялась в главном зале дворца, где проходит 72-й Каннский фестиваль. Устроители постарались придать ей теплый, домашний характер. Награду актеру вручила актриса театра и кино Анушка Делон. "Я вручаю эту премию Алену Делону не как его дочь, а как актриса-дебютантка, это награда от поколения - поколению", - сказала она журналистам,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По признанию Делона, он "испытывает гордость за пройденный им профессиональный путь". Актер снялся более чем в 90 фильмах. Он прославился своей работой в картинах "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), "Леопард" (Le Guepard,1963), "Бассейн" (La Piscine, 1969). В связи с присуждением награды в воскресенье был показан один из наиболее драматических фильмов в карьере артиста - "Месье Кляйн" (Monsieur Klein, 1976).