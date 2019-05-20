Осеннее заседание ПА ОДКБ пройдет в Ереване

Очередное заседание Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) пройдет осенью 2019 года в Ереване. Такое предложение поддержал в понедельник Совет ассамблеи.

"Хочу предложить провести очередное заседание Совета и 12-е пленарное заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ осенью этого года в Армении. Если не будет возражений, тогда такое решение примем", - сказал спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин на заседании Совета в Бишкеке.

Предложение встретило единогласную поддержку,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Дата будет объявлена позднее после ряда согласований, ориентировочно речь идет об октябре - ноябре.