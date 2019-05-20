ППА призывает глубинные проблемы в судебно-правовой системе решать в атмосфере взаимопонимания

Партия “Процветающая Армения” призывает решать глубинные проблемы в судебно-правовой системе страны в атмосфере толерантности и взаимопонимания. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении политического совета партии.

“Уважаемые соотечественники,

Партия “Процветающая Армения”, будучи сторонницей соблюдения законности и конституционного порядка в нашей стране, будучи готовой в рамках закона обсудить существующие в судебной системе действительно серьезные проблемы, найти совместные правовые решения, призывает воздержаться от антиконституционных шагов и действий, которые непосредственно ударят по нашей государственности, международному авторитету Республики Армения, ставя под угрозу развитие экономики, защиту прав человека в нашей стране и реализацию заранее объявленных реформ.

Призываем премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе прямого эфира, который состоится сегодня в 12:00, отменить свой прежний призыв и не препятствовать нормальной деятельности судов, не ставить под угрозу международный авторитет страны, не разделять общество и попытаться вместе, в атмосфере толерантности и взаимопонимания, решить действительно глубинные проблемы, имеющиеся в судебно-правовой системе”, - говорится в заявлении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан Армении 20 мая с 8:30 утра заблокировать входы и выходы судов Республики. “С 08: 30 утра блокируем входы и выходы всех судов республики без исключения, так, чтобы никто не вошел бы в здание. В 12: 00 мое выступление будет транслироваться в прямом эфире”, - написал Пашинян. Ранее Пашинян написал, что 20 мая выступит с важным заявлением о ситуации в судебно-правовой системе и об утверждении власти народа также и в этой сфере.