По информации Центральной избирательной комиссии, в Зугдидском избирательном округе подсчитаны данные на всех 107 участках.



По данным ЦИК, кандидат от правящей команды Георгий Шенгелия побеждает с 54,18% голосов избирателей (30 470).



После подсчета данных на всех избирательных участках, кандидат от «Национального движения» Сандра Руловс имеет 42,84% голосов (24 095),сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.





Другие кандидаты набрали менее одного процента голосов избирателей.



Активность избирателей в Зугдиди составила 46,88%.