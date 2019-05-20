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После подсчета данных на всех избирательных участках в Зугдиди, побеждает кандидат от "Грузинской мечты"


По информации Центральной избирательной комиссии, в Зугдидском избирательном округе подсчитаны данные на всех 107 участках.

По данным ЦИК, кандидат от правящей команды Георгий Шенгелия побеждает с 54,18% голосов избирателей (30 470).

После подсчета данных на всех избирательных участках, кандидат от «Национального движения» Сандра Руловс имеет 42,84% голосов (24 095),сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



Другие кандидаты набрали менее одного процента голосов избирателей.

Активность избирателей в Зугдиди составила 46,88%.

 

 




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