Мы призываем всех сынов нашего народа проявить спокойствие, воздержаться от насилия: Гарегин Второй направил послание

Католикос Всех Армян Гарегин II в связи с создавшейся в Республике Армения ситуацией, направил послание, призвав граждан проявить спокойствие и воздержаться от насилия.

Как передает «Арменпресс», послание Католикоса опубликовала информационная система Первопрестола.

“Дорогие наши верующие сыны,

Мы, в течение нескольких часов, с глубокой озабоченностью следим за ситуацией в Республике Армени.

Успехи, зафиксированные в нашей стране в направлении укрепления демократии, прав человека и законопослушности, можно сохранить и укрепить только укреплением духа братства и любви.

Призываем всех сынов нашего народа проявить спокойствие, мир, дух национального единства и любезно прилагать все усилия по преодолению стоящих перед нами вызовов, воздержаться от насилия.

Мы верим, дорогие сыны в Наше, Ваше здравомыслие и высокое осознание Вашей ответственности за будущее Родины.

Я молюсь, чтобы в нашей благословенной стране при помощи Господа, через взаимопонимание и солидарность, были решены все имеющиеся разногласия и раздоры.

Да будет всем нам небесное благословение и божественная мудрость”, - написано в послании.