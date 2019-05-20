СМИ: в Китае при обрушении крыши бара погибли два человека

Число жертв обрушения крыши в баре в городском округе Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР возросло до 3 человек. Как сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая, еще 83 получили ранения.

По данным на 08:00 по местному времени (03:00 мск), состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, травмы еще семи человек характеризуются как тяжелые. Еще 62 пострадавших находятся под наблюдением врачей, 13 уже отпущены домой,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Обрушение крыши произошло в баре "0776" ночью около 01:00 по местному времени. Спасательная операция на месте ЧП продолжается. В ней задействованы 160 сотрудников экстренных служб и 22 единицы техники.