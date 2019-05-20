Курсанты военного авиационного университета потушили пожар троллейбуса и эвакуировали пассажиров

Курсанты военного авиационного университета им. маршала А. Ханферянца в Чарбахе потушили возгорание троллейбуса номера 15, произошедшего от удара молнии, и эвакуировали пассажиров.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

“Военные неоднократно доказывали, что они также и спасатели.

Сегодня рано утром от удара молнии в Чарбахе загорелся троллейбус номер 15.

Курсанты военного авиационного университета им. маршала А. Ханферянца успели потушить возгорание троллейбуса и эвакуировать пассажиров. А три дня назад воспитанники ВУ им. В. Саркисяна и начальник медицинской службы спасли жизнь оператора программы “Вооруженные силы”, - написал Ованнисян.