Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян посетил граждан, заблокировавших вход в суд административных районов Кентрон и Норк-Мараш.

Как передает Арменпресс, премьер-министр в беседе с журналистами сказал, что обо всем скажет в своем выступлении, запланированном на 12:00.

“Я хочу выразить благодарность всем тем соотечественникам, которые откликнулись на призыв и прошу прощения, что не могу обойти все места.Хочу выразить надежду, что Вы не промокли или не заболеете, если промокли. Я пришел сказать, что люблю всех Вас, горжусь всеми Вами, преклоняюсь перед всеми Вами”, - сказал Пашинян.

19 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан Армении заблокировать входы и выходы судов Республики.

“С 08: 30 утра блокируем входы и выходы всех судов республики без исключения, так, чтобы никто не вошел бы в здание.

В 12: 00 мое выступление будет транслироваться в прямом эфире”, - написал Пашинян.

Ранее Пашинян написал, что 20 мая выступит с важным заявлением о ситуации в судебно-правовой системе и об утверждении власти народа также и в этой сфере.