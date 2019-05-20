Лена Назарян призывает участников акции к судьям и сотрудникам судов относиться с уважением

Вице-спикер Национального собрания Армении Лена Назарян призывает участников акции по блокированию входов и выходов судов республики к судьям и сотрудникам судов относиться с уважением.Как передает Арменпресс, об этом Назарян написала на своей странице в Facebook.

“ В течение года после революции судебная система Армении действовала без вмешательства и влияния правительства. Этот год был тем временем, в течение которого судебные органы должны были отреагировать на процесс демократизации в Армении. Они должны были самоочиститься, понять пороки собственной системы, отказаться от старых привычек и старой практики. Они должны были удалить судей, связанных состарой коррумпированнойсистемой. И должны былисформировать в РА реально независимую судебную власть. Но этого не произошло. Судебная система осталась безучастной к требованиям народа и принципам демократии и верховенства прав человека, которые привели к революции. Суды,со всех сторон без исключения, остаются ненадежными, и это недоверие вызывает кризисы.

Сегодняшней народной акцией мы хотим, чтобы суды и вся судебная система приняла бы факт необратимости демократии в Армении, почувствовали бы себя обязанными реагировать на изменения в нашей стране реальными и глубинными реформами. Я ожидаю, что эта наша акция, наконец, пробудит судей, и заставит судебную систему пойти на серьезные реформы.

Призываю также сограждан - участников акции быть уважительными к судьям и сотрудникам судов, не поддаваться на какие-либо беспорядки или провокации.

Мы формируем Армению, где демократия и права человека превалируют, где нет места насилию, коррупции и несправедливости”, - написала Назарян.

19 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан Армении заблокировать входы и выходы судов Республики.

“С 08: 30 утра блокируем входы и выходы всех судов республики без исключения, так, чтобы никто не вошел бы в здание.

В 12: 00 мое выступление будет транслироваться в прямом эфире”, - написал Пашинян.