Bloomberg: несколько IT-компаний США свернули бизнес с Huawei вслед за Google

Американские фирмы, работающие в сфере информационных технологий, заморозили поставки своих разработок и программного обеспечения китайской телекоммуникационной компании Huawei. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg.

Ранее стало известно о решении корпорации Google приостановить бизнес-контакты с Huawei, что фактически лишает последнюю доступа к технологиям и программному обеспечению, за исключением тех продуктов, которые предоставляются в открытом доступе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Теперь же, как подчеркивает Bloomberg, к Google присоединятся такие американские IT-компании, как Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. На такие меры указанные компании пошли, как и в ситуации с Google, после того, как власти США приняли решение внести Huawei в черный список.