В колонии Таджикистана в ходе бунта погибли 32 человека

По меньшей мере 29 заключенных погибли в результате бунта осужденных за причастность к террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в колонии в пригороде Душанбе, произошедшего в воскресенье вечером, сообщил источник ТАСС в силовых ведомствах в понедельник. Помимо этого, как уточнили ТАСС в Министерстве юстиции Таджикистана, жертвами беспорядков стали трое сотрудников исправительного учреждения.

"Бунтовщики не подчинились требованию прекратить беспорядки. Они напали и ранили несколько сотрудников колонии. Трое офицеров были убиты", - уточнили в ведомстве. По данным Минюста, 30 особо опасных заключенных, отбывающих наказание по обвинению в причастности к ИГ, "вооружившись ножами и другим холодным оружием, взяли в заложники трех сотрудников колонии, чтобы совершить попытку побега".

"В ходе переговоров между самими преступниками произошла перепалка, которая завершилась перестрелкой. <...> Администрация колонии приняла крайние меры, и при подавлении беспорядков зарегистрированы жертвы среди особо опасных заключенных", - добавили в Минюсте.

В то же время источник ТАСС в силовых ведомствах сообщил, что в результате беспорядков были убиты по меньшей мере 29 заключенных. "Президент Таджикистана [Эмомали Рахмон] проинформирован об этом инциденте", - добавил собеседник,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Колония расположена в городе Вахдат в 20 километрах от Душанбе. Сообщается, что автотрасса, ведущая к городу Вахдат, взята под усиленную охрану. Речь идет уже о втором случае беспорядков в колониях Таджикистана за последние полгода. В ноябре 2018 года беспорядки произошли в колонии строго режима города Худжанд на севере республики. Тогда, по официальным данным, были убиты 21 заключенный и двое сотрудников колонии. Еще пять сотрудников колонии получили ранения.

Инцидент в Худжанде стал причиной смены руководства Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции Таджикистана. Восемь сотрудников худжандской колонии на прошлой неделе были приговорены к различным срокам по обвинению в халатности. Еще почти 30 заключенных колонии в Худжанде обвиняются в организации беспорядков.