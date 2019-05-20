Омбудсмен Армении выступил с заявлением

Омбудсмен Армении АрманТатоян выступил с заявлением. Арменпрессполностью представляет заявление:

“Омбудсмен считает необходимым обратиться к призыву премьер-министра Армении о блокировании выходов и входов всех судов страны.

В Республике Армения должно быть гарантировано осуществление государственной власти в соответствии с Конституцией и законами на основе разделения и баланса законодательной, исполнительной и судебной властей. Каждая из них или представляющих их должностных лиц имеет безусловную обязанность с уважением относиться к другому и руководствоваться только императивом и границами предоставленного ей статуса. Запрещается какое-либо вмешательство в деятельность судов в Республике Армения и осуществление ими правосудия. Требование эффективной судебной власти в стране предполагает как полную независимость суда и судьи от законодателей и исполнительной власти, от любого другого органа или должностного лица, так и абсолютный запрет на вмешательство вне них какого-либо другого органа или лица. Эти требования не случайны. Суды призваны гарантировать правовую безопасность страны и стабильность правовой системы. Их деятельность направлена на бесперебойное обеспечение защиты прав человека. Суды своей каждодневной деятельностью обязаны обеспечить реализацию личной свободы, справедливого судебного разбирательства и других прав человека. В судебной системе Армении, конечно, есть проблемы, в том числе связанные с внешней и внутренней независимостью судов, недостатком доверия граждан к суду, полноценным гарантированием справедливого судебного разбирательства. Более того, жалобы, адресованные омбудсмену, свидетельствуют о том, что бывают случаи, когда отдельные судьи своим поведением вредят авторитету судебной системы. Все это является следствием не извлеченных уроков и того, что раньше не уделялось должного внимания проблемам сферы. Эти темы подробно представлены в сообщениях и докладах омбудсмена. Однако, при всем этом, решение существующих проблем нужно достичь исключительно правовыми методами. В этом процессе главной, и по своей сути исключительной обязанностью должно быть гарантирование высокой стоимости независимости судебной власти, что и оказывает прямое влияние на справедливое судебное разбирательство и другие конституционные права. Отсюда вытекает прямое конституционное требование о том, что государственные органы и органы местного самоуправления и должностные лица обязаны воздержаться от действий, которые могут поставить под угрозу независимость суда или судьи. Следовательно, призыв или заявление премьер-министра РА в связи с блокированием входов и выходов всех без исключения судов республики крайне опасны для безопасности и стабильности правовой системы страны. От всех лиц, занимающих государственную или общественную должность, я настоятельно требую немедленно прекратить призывы или требования к блокированию входаа и выхода из судов.

Вы обязаны выполнять исключительно те функции, которые отведены вам Конституцией, Законом или иным правовым актом.

Вы имеете конкретный правовой статус и ограничены этим статусом.

Любое отклонение может привести к ответственности.

Всех граждан Армении прошу воздержаться от действий, блокирующих здания судов, нужно исключить любую напряженность.

Мониторинг социальных сетей свидетельствует о том, что граждане проявляют друг к другу крайнюю нетерпимость, оскорбляют и угрожают друг другу. Это опасно и с точки зрения системы защиты прав человека в стране.

Прошу Вас обеспечить обсуждение всех вопросов в условиях атмосферы солидарности и взаимной терпимости, с высоким уважением к верховенству права.