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ВСС РА выразит полную позицию после совещания, созванного премьер-министром Пашиняном


Высший судебный совет Армении 19 мая в 21: 30 созвал внеочередное заседание, на котором обсуждалась создавшаяся вокруг судовситуация.

Как передаетАрменпресс, об этом говорится в сообщении ВСС РА.

“Совет констатировал, что еще заранее у премьер-министра Армении на 20 мая в 12: 00 было назначено совещание, посвященное проблемам судебно-правовых реформ. Учитывая, что проведение указанного совещания и участие в нем также председателя Высшего судебного совета было подтверждено, совет пришел к выводу:

  • выразить свою полную позицию в связи со сложившейся ситуацией на созываемом после совещания заседании
  • считая неприемлемым нарушение нормального функционирования судов, Совет одновременно призывает судей и всех сотрудников судебной власти проявить крайнюю сдержанность и оставаться исключительно в правовом поле”,- говорится в заявлении.



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