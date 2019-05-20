ВСС РА выразит полную позицию после совещания, созванного премьер-министром Пашиняном

Высший судебный совет Армении 19 мая в 21: 30 созвал внеочередное заседание, на котором обсуждалась создавшаяся вокруг судовситуация.

Как передаетАрменпресс, об этом говорится в сообщении ВСС РА.

“Совет констатировал, что еще заранее у премьер-министра Армении на 20 мая в 12: 00 было назначено совещание, посвященное проблемам судебно-правовых реформ. Учитывая, что проведение указанного совещания и участие в нем также председателя Высшего судебного совета было подтверждено, совет пришел к выводу: