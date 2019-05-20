ВСС РА выразит полную позицию после совещания, созванного премьер-министром Пашиняном
00:22, 20 Май, 2019
Высший судебный совет Армении 19 мая в 21: 30 созвал внеочередное заседание, на котором обсуждалась создавшаяся вокруг судовситуация.
Как передаетАрменпресс, об этом говорится в сообщении ВСС РА.
“Совет констатировал, что еще заранее у премьер-министра Армении на 20 мая в 12: 00 было назначено совещание, посвященное проблемам судебно-правовых реформ. Учитывая, что проведение указанного совещания и участие в нем также председателя Высшего судебного совета было подтверждено, совет пришел к выводу:
- выразить свою полную позицию в связи со сложившейся ситуацией на созываемом после совещания заседании
- считая неприемлемым нарушение нормального функционирования судов, Совет одновременно призывает судей и всех сотрудников судебной власти проявить крайнюю сдержанность и оставаться исключительно в правовом поле”,- говорится в заявлении.