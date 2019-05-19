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Возле Национального музея в Гизе взорвалась бомба


Возле Нового национального музея Египта прогремел взрыв, передает РИА Новости со ссылкой на "Аль-Арабия".

Арменпресс сообщает, что по данным телеканала, 14 человек ранены. По предварительным данным, бомба взорвалась рядом с туристическим автобусом.

Музей находится недалеко от комплекса пирамид Гизы.

 




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