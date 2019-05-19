Возле Национального музея в Гизе взорвалась бомба

Возле Нового национального музея Египта прогремел взрыв, передает РИА Новости со ссылкой на "Аль-Арабия".

Арменпресс сообщает, что по данным телеканала, 14 человек ранены. По предварительным данным, бомба взорвалась рядом с туристическим автобусом.

Музей находится недалеко от комплекса пирамид Гизы.