В Армении в  ближайшие  дни ожидаются  дожди и грозы с  усилением  ветра

На территории РА 19-го мая, с 22-24 — в отдельных районах, с 20-21 — в большинстве регионов после полудня ожидается дождь с грозой, в отдельных местах возможен град.

Ветер юго-восточный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы в отдельных местах ожидается усиление ветра до 18-20 м/с.

Днем с 20-21 мая температура воздуха понизится на 4-5 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 19-го мая, после полудня 22-го мая в отдельных местах города возможен кратковременный дождь с грозой, с 20-21 ожидается дождь с грозой. С 23-24 мая ожидается погода без осадков.