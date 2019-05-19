Сообщение  о заложенной в Театре  оперы  бомбе  было ложным

19 мая в 13:03 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в здание Национального академического театра им. Ал. Спендиаряна в Ереване заложена бомба, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА, спасательный отряд для проведения специальных работ Спасательной службы МЧС РА, оперативная группа Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА, группа кинологов, инструктор психологической службы и отряд инженеров-саперов Коллективных сил гражданской обороны.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, полиция и спасатели вывели зрителей и сотрудников из здания театра.

В результате тщательного поиска кинологов бомбы или других опасных устройств обнаружено не было.