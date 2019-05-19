Представители греческой  общины  Армении почтили память жертв  Геноцида понтийских греков

19 мая – день Геноцида понтийских греков.

Как передает Арменпресс, в Мемориале Цицернакаберда представители греческой общины Армении почтили память около 353 невинных жертв Геноцида понтийских греков.

Присутствующие вместе помолились, после чего архиепископ Езник Петросян отслужил молебен за упокой душ невинных жертв.

Член Верховного органа Республиканской партии РА Эдуард Шармазанов на своей странице в Facebook осудил это преступление, совершенное 100 лет назад.

«Сегодня, 19 мая, 100-летие Геноцида понтийских греков. Геноцид христианских народов в Османской и кемалистской Турции считается одним из величайших преступлений против человечества прошлого века. 100 лет назад сотни тысяч греков были истреблены – за свою национальную и религиозную принадлежность. Это было преступление против человечности.

Лучший способ предотвращения новых геноцидов – это их осуждение.

Имею честь быть одним из соавторов и инициаторов признания и осуждения Геноцида понтийских греков Национальным собранием Армении. Более того, имел честь стать основным докладчиком по резолюции осуждения 24 марта 2015 года.

Горжусь, что парламентские фракции Арцаха еще в 2016г. распространили заявление по осуждению Геноцида понтийских греков», - написал Шармазанов.

Жертвами Геноцида понтийских греков, осуществленного в период с 1916 по 1923 годы в Османской Турции, стали 353 тыс. человек. Каждый год 19 мая отмечается День памяти жертв Геноцида понтийских греков.

Национальное собрание Армении 24 марта 2015 года приняло резолюцию о признании и осуждении Геноцида понтийских греков.