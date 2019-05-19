В церемонии инаугурации президента Украины примет участие делегация РА во главе с вице-премьером Тиграном Авиняном.

Об этом Арменпресс сообщила пресс-спикер МИД РА Анна Нагдалян.

Верховная рада определила, что приведение к присяге избранного президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая. Соответствующее решение поддержали в четверг 315 парламентариев.

"Таким образом, инаугурация состоится 20 мая в 10:00 с учетом внесения календарных изменений в работу Верховной рады", - сообщил после голосования спикер парламента Андрей Парубий.

30 апреля ЦИК Украины официально признала победителя президентских выборов. Официальное оглашение результатов состоялось после обработки и подсчета оригиналов протоколов. Зеленский набрал 73,22 процента голосов избирателей, действующий президент Петр Порошенко — 24,45 процента. Явка была довольно высокой — более 62 процентов. Инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального опубликования результатов выборов в газете "Голос Украины", то есть не позднее 3 июня. Как передает ТАСС, точную дату назначает Верховная рада.