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В церемонии  инаугурации президента  Украины примет участие делегация  РА  во главе с  вице-премьером Тиграном  Авиняном


В церемонии  инаугурации президента  Украины примет участие делегация  РА  во главе с  вице-премьером Тиграном  Авиняном.

Об этом Арменпресс сообщила  пресс-спикер МИД РА Анна Нагдалян.

Верховная рада определила, что приведение к присяге избранного президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая. Соответствующее решение поддержали в четверг 315 парламентариев.

"Таким образом,  инаугурация состоится  20 мая в 10:00 с учетом внесения календарных изменений в работу Верховной рады", - сообщил после голосования спикер парламента Андрей Парубий.

 30 апреля  ЦИК Украины  официально признала победителя  президентских выборов. Официальное оглашение результатов состоялось после обработки и подсчета оригиналов протоколов. Зеленский набрал 73,22 процента голосов избирателей, действующий президент Петр Порошенко — 24,45 процента. Явка была довольно высокой — более 62 процентов. Инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального опубликования результатов выборов в газете "Голос Украины", то есть не позднее 3 июня. Как передает ТАСС,  точную дату назначает Верховная рада.




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