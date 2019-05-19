Премьер-министр посетил Центральный клинический военный госпиталь министерства обороны  

Премьер-министр Никол Пашинян в сопровождении министра обороны Давида Тонояна и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Артака Давтяна посетил Центральный клинический военный госпиталь министерства обороны.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр посетил военнослужащих Аргишти Сепханяна, Аганика Зорогяна и Ваге Айвазяна, которые получили огнестрельные ранения в результате выстрелов противника.

Медицинский персонал проинформировал премьер-министра о состоянии здоровья военнослужащих и процессе выздоровления. Пашинян побеседовал с военнослужащими и их родителями. Премьер-министр пожелал скорейшего выздоровления и поблагодарил военнослужащих за преданную службу.

Глава правительства прошелся также по другим палатам и пожелал здоровья лечащимся военнослужащим.

Премьер-министр Никол Пашинян в военном госпитале провел совещание с участием Давида Тонояна, Артака Давтяна и замминистра обороны Макара Гамбаряна.