В правительстве обсужден проект внедрения центров обслуживания внешнеэкономической деятельности

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого был представлен проект внедрения центров обслуживания внешнеэкономической деятельности. Проект разработан Комитетом государственных доходов.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, председатель КГД Давид Ананян подробно представил предлагаемые проектом шаги и цели. По его словам, предлагается включить в принцип “одного окна” функции различных ведомств, чтобы регулировать процессы экспорта и импорта для участников внешнеэкономической деятельности. По словам Ананяна, проект также будет способствовать упрощению процедур и предоставляемых услуг. Целями проекта являются децентрализация оформления внешнеэкономической деятельности; выравнивание нагрузок таможенных пунктов на территории Армении; применение стандартизированных действий, тарифов и процедур для всех хозяйствующих субъектов; внедрение процедур и предоставление услуг на основе принципа “Одна остановка, одно окно”; повышение качества предоставляемых хозяйствующим субъектам услуг и др.

Состоялся обмен идеями вокруг представленного проекта, были представлены предложения и замечания.

Премьер-министр Пашинян поручил дополнительно обсудить проект с заинтересованными ведомствами, экспертными кругами и представителями бизнеса, чтобы выслушать их замечания и предложения и выработать общие подходы.