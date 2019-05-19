Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade выиграл конкурс «Евровидение — 2019», который проходил в ночь на воскресенье в Тель-Авиве. В финале он получил 492 балла.

Второе место занял участник из Италии Mahmood с 465 баллами. Российский участник Сергей Лазарев с композицией Scream («Крик»). Он набрал 369 баллов.

Как передает Арменпресс, финал Евровидения-2019 состоялся 18 мая.

Концерт транслировался в прямом эфире Общественного телевидения и Общественного радио Армении.

Результаты голосования от Армении объявил Арам MP3 – участник Евровидения-2014. Наша страна отдала 12 баллов участнику из Швеции.

В финале конкурса Евровидение-2019 за победу боролись участники из 26 стран – Греции, Беларуси, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино, Словении, Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, России, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии, Мальты, Израиля, Франции, Испании, Великобритании, Германии и Италии.

В качестве особого гостя выступила мировая звезда Мадонна с композицией Future («Будущее»).

В этом году Армению на проходящем в Израиле конкурсе Евровидение-2019 представляла Србук. Она великолепно выступила с песней Walking out во втором полуфинале 16 мая. Однако в результате голосования наша участница не смогла набрать достаточное количество голосов и выбыла из конкурса.