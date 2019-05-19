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Конкурс Евровидение — 2019 выиграл представитель Нидерландов  


Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade выиграл конкурс «Евровидение — 2019»,   который проходил в ночь на воскресенье в Тель-Авиве. В финале он получил 492 балла.

Второе место занял участник из Италии Mahmood с 465 баллами. Российский участник Сергей Лазарев с композицией Scream («Крик»). Он набрал 369 баллов.

Как  передает Арменпресс, финал Евровидения-2019 состоялся 18 мая.

Концерт транслировался в прямом  эфире  Общественного  телевидения и Общественного радио Армении.

Результаты  голосования  от Армении объявил Арам MP3 – участник Евровидения-2014. Наша страна отдала 12 баллов  участнику  из Швеции.

В финале  конкурса Евровидение-2019 за победу  боролись участники из 26 стран – Греции, Беларуси, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино, Словении, Северной  Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, России, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии, Мальты, Израиля, Франции, Испании, Великобритании, Германии и Италии. 

В качестве  особого гостя  выступила  мировая звезда  Мадонна с  композицией  Future («Будущее»).

В этом году Армению на проходящем в Израиле конкурсе Евровидение-2019  представляла Србук. Она  великолепно выступила с песней  Walking out  во втором полуфинале 16 мая. Однако в результате  голосования наша участница не смогла набрать достаточное количество голосов и выбыла из конкурса.

 

 

 




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