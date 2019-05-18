Пресс-спикер премьер-министра РА: судебная  власть использует свою  полную свободу, и следующие  одно за  другим решения — тому  свидетельство

Армения – правовое государство, где три ветви власти четко разграничены. Судебная власть использует свою полную свободу, и следующие одно за другим решения — тому свидетельство.

Как передает Арменпресс, так написал в Facebook пресс-секретарь премьер-министра РА Владимир Карапетян.

«Все те заявления, которые говорят о попытках власти оказать давление – обыкновенные инсинуации, к которым, увы, апеллирует защита Роберта Кочаряна. Власти решительны в гарантиях всех процессов – исключительно в русле закона. Иной вопрос, что после демократических реформ в Армении еще действует старая судебная система, к решениям которой степень доверия общества не изменилась», - написал Карапетян.

Ереванский суд общей юрисдикции под председательством судьи Давида Григоряна огласил решение об изменении ареста как меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна – на основании личного поручительства.

Суд огласил это решение 18 мая.

В зале суда присутствовали сыновья Роберта Кочаряна, группа адвокатов.

Личное поручительство представили действующий и экс-президенты Арцаха – Бако Саакян и Аркадий Гукасян, которые явились в зал сюда 16 мая.

Они лично поручились, что в случае прекращения ареста в качестве меры пресечения, Роберт Кочарян не будет препятствовать расследованию дела, не будет избегать явки в орган, проводящий следствие, не совершит поступков, непозволительных согласно УК, будет являться в суд и выполнять судебно-процессуальные обязанности.

Судебный процесс по делу Роберта Кочаряна и других экс-чиновников - Армена Геворкяна, Юрия Хачатурова и Сейрана Оганяна, начался 13 мая.

Рассматривался вопрос об обоснованности/необоснованности меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному в информсистеме Datalex, Роберт Кочарян с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс Эс Эс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года при содействии Самвела Майрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драм РА экв. 3 000 000 долларов США.