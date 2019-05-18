Время в Ереване: 11:07:36,   19 Май

Пресс-спикер премьер-министра РА: судебная  власть использует свою  полную свободу, и следующие  одно за  другим решения — тому  свидетельство


Армения – правовое  государство, где  три ветви власти четко разграничены. Судебная  власть использует свою  полную свободу, и следующие  одно за  другим решения — тому  свидетельство.

Как  передает Арменпресс, так  написал в  Facebook пресс-секретарь  премьер-министра РА Владимир Карапетян. 

 «Все те  заявления, которые  говорят о попытках власти оказать давление – обыкновенные  инсинуации, к  которым, увы, апеллирует защита  Роберта  Кочаряна. Власти решительны  в  гарантиях  всех процессов – исключительно в русле  закона.  Иной вопрос, что после  демократических реформ в Армении еще действует старая судебная   система, к решениям которой  степень доверия общества не изменилась», - написал Карапетян.

Ереванский  суд общей  юрисдикции под председательством судьи Давида Григоряна  огласил решение  об изменении ареста как  меры   пресечения  в отношении второго президента  РА  Роберта  Кочаряна – на основании личного поручительства.

Суд огласил это решение   18 мая.

В зале  суда присутствовали сыновья Роберта  Кочаряна, группа адвокатов.  

Личное поручительство  представили действующий и экс-президенты   Арцаха – Бако Саакян  и Аркадий   Гукасян,  которые явились в  зал сюда 16 мая.

Они лично  поручились, что в  случае прекращения  ареста в  качестве  меры  пресечения, Роберт Кочарян не будет препятствовать расследованию дела, не будет избегать  явки в орган, проводящий следствие, не  совершит поступков, непозволительных согласно УК, будет являться в суд и выполнять судебно-процессуальные  обязанности.

Судебный  процесс по делу  Роберта  Кочаряна и других экс-чиновников - Армена  Геворкяна, Юрия  Хачатурова и Сейрана Оганяна,  начался 13 мая.

Рассматривался вопрос об обоснованности/необоснованности меры  пресечения   в отношении Роберта  Кочаряна.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному в информсистеме Datalex,  Роберт Кочарян с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора  ООО “Ти Эс Эс Эс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года при содействии Самвела Майрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драм РА  экв. 3 000 000 долларов США.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации