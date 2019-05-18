В Армении зарегистрировано землетрясение
Сейсмосеть региональной службы сейсмозащиты МЧС РА 18 мая в 17:01 часов по местному времени (в 13:01 - по Гринвичу) зарегистрировала землетрясение. Координаты: 40'84'' с.ш. и 44'30'' в.д. (3 км к северо-востоку от города Спитак), очаг на глубине 10 км, магнитуда – 2.2.
Как сообщили Арменпресс из МЧС РА, сила толчков в эпицентре составила 2-3 балла. В Спитаке ощущались толчки такой же силы.
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