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В Армении зарегистрировано землетрясение


Сейсмосеть региональной  службы сейсмозащиты МЧС РА 18 мая  в 17:01 часов по местному времени (в 13:01 -  по Гринвичу) зарегистрировала землетрясение. Координаты: 40'84'' с.ш. и   44'30'' в.д. (3 км к северо-востоку от города Спитак), очаг на глубине 10 км, магнитуда – 2.2.

Как  сообщили Арменпресс из МЧС РА, сила  толчков в эпицентре составила 2-3 балла. В Спитаке ощущались толчки такой  же силы.




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