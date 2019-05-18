Адвокат Роберта Кочаряна прокомментировал решение суда об изменении меры пресечения

Адвокат второго президента РА Роберта Кочаряна Арам Орбелян прокомментировал решение суда об изменении меры пресечения.

«Оптимистичным было бы решение о пресечении дела, а пессимистичным – принятие ходатайства. Принят пессимистичный вариант решения. В любом случае, мы продолжаем настаивать, что существует риск препятствования правосудию, и хотим видеть действия государства по устранению этого риска. В течение ближайших минут Роберт Кочарян будет освобожден из изолятора», - как передает Арменпресс, сказал Арам Орбелян.

Ереванский суд общей юрисдикции ереванских округов Аван и Нор Норк под председательством судьи Давида Григоряна огласил решение об изменении ареста как меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна – на основании личного поручительства.

После оглашения решения собравшиеся перед зданием суда участники акции - противники Роберта Кочаряна, бурно выразили свое недовольство таким решением, скандируя лозунги разного содержания.

А группа сторонников Роберта Кочаряна, которая более недели не уходит с территории здания суда, включила музыку и стала танцевать.

Ереванский суд общей юрисдикции под председательством судьи Давида Григоряна огласил решение об изменении ареста как меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна – на основании личного поручительства.

Суд огласил это решение 18 мая.

В зале суда присутствовали сыновья Роберта Кочаряна, группа адвокатов.

Личное поручительство представили действующий и экс-президенты Арцаха – Бако Саакян и Аркадий Гукасян, которые явились в зал сюда 16 мая.

Они лично поручились, что в случае прекращения ареста в качестве меры пресечения, Роберт Кочарян не будет препятствовать расследованию дела, не будет избегать явки в орган, проводящий следствие, не совершит поступков, непозволительных согласно УК, будет являться в суд и выполнять судебно-процессуальные обязанности.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному в информсистемеDatalex, Роберт Кочарян с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс ЭсЭс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года при содействии СамвелаМайрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драм РА экв. 3 000 000 долларов США.