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Адвокат Роберта Кочаряна прокомментировал решение суда об изменении меры пресечения


Адвокат второго президента  РА  Роберта  Кочаряна  Арам Орбелян прокомментировал решение  суда об изменении меры  пресечения.

«Оптимистичным было бы  решение о пресечении дела, а пессимистичным – принятие  ходатайства. Принят пессимистичный  вариант решения. В любом случае, мы  продолжаем настаивать, что  существует риск препятствования  правосудию, и хотим  видеть действия  государства по устранению этого риска. В течение  ближайших минут Роберт Кочарян будет  освобожден из изолятора», - как  передает Арменпресс, сказал Арам Орбелян. 

Ереванский  суд общей  юрисдикции ереванских округов Аван и Нор Норк под председательством судьи Давида Григоряна  огласил решение  об изменении ареста как  меры   пресечения  в отношении второго президента  РА  Роберта  Кочаряна – на основании личного поручительства.

После  оглашения  решения собравшиеся перед зданием суда участники акции -   противники Роберта  Кочаряна, бурно выразили свое недовольство таким решением, скандируя лозунги разного содержания.  

А  группа сторонников Роберта Кочаряна, которая более недели не уходит с территории здания  суда, включила  музыку и стала танцевать.  

Ереванский  суд общей  юрисдикции под председательством судьи Давида Григоряна  огласил решение  об изменении ареста как  меры   пресечения  в отношении второго президента  РА  Роберта  Кочаряна – на основании личного поручительства.

Суд огласил это решение   18 мая.

В зале  суда присутствовали сыновья Роберта  Кочаряна, группа адвокатов.  

Личное поручительство  представили действующий и экс-президенты   Арцаха – Бако Саакян  и Аркадий   Гукасян,  которые явились в  зал сюда 16 мая.

Они лично  поручились, что в  случае прекращения  ареста в  качестве  меры  пресечения, Роберт Кочарян не будет препятствовать расследованию дела, не будет избегать  явки в орган, проводящий следствие, не  совершит поступков, непозволительных согласно УК, будет являться в суд и выполнять судебно-процессуальные  обязанности.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному в информсистемеDatalex,  Роберт Кочарян с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора  ООО “Ти Эс ЭсЭс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года при содействии СамвелаМайрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драм РА  экв. 3 000 000 долларов США.

 

 




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