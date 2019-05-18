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Перед оглашением решения по мере пресечения в отношении Роберта Кочаряна перед зданием суда проводится акция


Ереванский  суд общей  юрисдикции огласит решение  по  мере   пресечения  в отношении второго президента  РА  Роберта  Кочаряна18 маяв 16:00 часов.

Хотя  до оглашения  вердикта  еще достаточно времени, перед зданием суда собрались как  сторонники, так  и противники Кочаряна.

Как передает Арменпресс, во дворе  суда многолюдно, сюда стянуты  правоохранительные  силы.  

Суд заседает в совещательной  комнате, обсуждая поручительство действующего и экс-президентов  Арцаха – Бако Саакяна  и Аркадия  Гукасяна, касающееся изменения меры   пресечения  в отношении Роберта  Кочаряна. Президенты  явились в  зал сюда 16 мая и лично представили поручительство.

Судебный  процесс по делу  Роберта  Кочаряна и других экс-чиновников- Армена  Геворкяна, Юрия  Хачатурова и Сейрана Оганяна,  начался 13 мая.

Рассматривается вопрос об обоснованности/необоснованности меры  пресечения   в отношении Роберта  Кочаряна.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному в информсистемеDatalex,  Роберт Кочарян с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора  ООО “Ти Эс ЭсЭс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года при содействии СамвелаМайрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драм РА  экв. 3 000 000 долларов США.

 

 




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