Перед оглашением решения по мере пресечения в отношении Роберта Кочаряна перед зданием суда проводится акция

Ереванский суд общей юрисдикции огласит решение по мере пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна18 маяв 16:00 часов.

Хотя до оглашения вердикта еще достаточно времени, перед зданием суда собрались как сторонники, так и противники Кочаряна.

Как передает Арменпресс, во дворе суда многолюдно, сюда стянуты правоохранительные силы.

Суд заседает в совещательной комнате, обсуждая поручительство действующего и экс-президентов Арцаха – Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, касающееся изменения меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна. Президенты явились в зал сюда 16 мая и лично представили поручительство.

Судебный процесс по делу Роберта Кочаряна и других экс-чиновников- Армена Геворкяна, Юрия Хачатурова и Сейрана Оганяна, начался 13 мая.

Рассматривается вопрос об обоснованности/необоснованности меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному в информсистемеDatalex, Роберт Кочарян с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс ЭсЭс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года при содействии СамвелаМайрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драм РА экв. 3 000 000 долларов США.