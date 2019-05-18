Время в Ереване: 11:07:36,   18 Май

В Горисе несовершеннолетний нанес мужчине удар ножом – возбуждено уголовное дело


В Горисе  несовершеннолетний нанес мужчине удар ножом.

Как  передает Арменпресс, 15 мая в 16.20 часов  в  Горисское  отделение  полиции РА  поступил сигнал из больницы о том, что к  ним  доставлен мужчина «со сквозной  колото-резаной раной  передней стенки грудной  клетки». По словам врачей, мужчина  был не  в  состоянии объяснить случившееся.

Была назначена  судмедэкспертиза. 

По результатам оперативных мероприятий  стало известно, что возможным  виновником случившегося является 16-летний  Г.М. Благодаря  объяснительной  работе, 17 мая в 09.20 часов несовершеннолетний  добровольно явился в полицию.

Выяснилось, что 15 мая  примерно в  15.30 часов Г.М. на 1-й ул. горисского района  Вериншен нанес мужчине  удары  ножом, причинив  ему  телесные  повреждения.

Возбуждено уголовное  дело. В качестве  меры  пресечения  в  отношении подростка избрана передача под контроль родителей.

Проводится следствие.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации