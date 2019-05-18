В Горисе несовершеннолетний нанес мужчине удар ножом – возбуждено уголовное дело

В Горисе несовершеннолетний нанес мужчине удар ножом.

Как передает Арменпресс, 15 мая в 16.20 часов в Горисское отделение полиции РА поступил сигнал из больницы о том, что к ним доставлен мужчина «со сквозной колото-резаной раной передней стенки грудной клетки». По словам врачей, мужчина был не в состоянии объяснить случившееся.

Была назначена судмедэкспертиза.

По результатам оперативных мероприятий стало известно, что возможным виновником случившегося является 16-летний Г.М. Благодаря объяснительной работе, 17 мая в 09.20 часов несовершеннолетний добровольно явился в полицию.

Выяснилось, что 15 мая примерно в 15.30 часов Г.М. на 1-й ул. горисского района Вериншен нанес мужчине удары ножом, причинив ему телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения в отношении подростка избрана передача под контроль родителей.

Проводится следствие.