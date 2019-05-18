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В Армении состоялся футбольный матч между армянскими и иностранными заключенными


17 мая в УИУ «Армавир» Минюста  РА  состоялся футбольный матч  между  армянскими и иностранными заключенными, посвященный  Майским победам.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ службы  УИУ  Минюста РА,  обстановка на  поле была накаленной, игра была бескомпромиссной. Обе команды отличились высокой  физической  подготовкой.

Победу  со счетом 5:2  одержала команда 4-го участка УИУ, в  составе  которой  были  только граждане  Армении.

Спортивные  мероприятия  в  УИУ  носят регулярный  характер.




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