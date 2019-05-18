В Армении состоялся футбольный матч между армянскими и иностранными заключенными

17 мая в УИУ «Армавир» Минюста РА состоялся футбольный матч между армянскими и иностранными заключенными, посвященный Майским победам.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ службы УИУ Минюста РА, обстановка на поле была накаленной, игра была бескомпромиссной. Обе команды отличились высокой физической подготовкой.

Победу со счетом 5:2 одержала команда 4-го участка УИУ, в составе которой были только граждане Армении.

Спортивные мероприятия в УИУ носят регулярный характер.