В финале конкурса Евровидение-2019 результаты голосования от Армении объявит Арам MP3 – участник Евровидения-2014.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Eurovoix.

В этом году Армению на проходящем в Израиле конкурсе Евровидение-2019 представляла Србук. Онавеликолепно выступила с песней Walkingout во втором полуфинале 16 мая. Однако в результате голосования наша участница не смогла набрать достаточное количество голосов и выбыла из конкурса.

Финал Евровидения-2019 состоится 18 мая.