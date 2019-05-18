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Евровидение 2019: результаты голосования от Армении объявит Арам MP3


В финале  конкурса Евровидение-2019  результаты  голосования  от Армении объявит Арам MP3 – участник Евровидения-2014.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает  Eurovoix.

В этом году Армению на проходящем в Израиле конкурсе Евровидение-2019  представляла Србук. Онавеликолепно выступила с песней Walkingout во втором полуфинале 16 мая. Однако в результате голосования наша участница не смогла набрать достаточное количество голосов и выбыла из конкурса.

Финал Евровидения-2019 состоится 18 мая.




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