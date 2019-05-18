В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев из Иордании и Ливана

Свыше 950 сирийских беженцев вернулись в САР с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 963 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 321 человек (женщин – 96, детей – 163), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 642 человека (женщин – 193, детей – 327)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за прошедшие сутки российской стороной в Алеппо проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям САР выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,44 тонны.

По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,8 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 69 взрывоопасный предмет.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.