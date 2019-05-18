В Личке отмечен случай отравления угарным газом, 5 человек доставлены в МЦ
В Мартунинское отделение полиции РА в 3.10 часов 17 мая из медцентра поступил сигнал о том, что с острым экзогенным отравлением к ним доставлены 5 жителей села Личк.
Как передает Арменпресс, полиция выяснила, что они отравились 16 мая в районе 21 часа, от угарного газа из водонагревателя, установленного на кухне.
Назначены экспертизы.
Готовятся материалы.
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