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В Личке отмечен случай отравления угарным газом, 5 человек доставлены в МЦ


В Мартунинское  отделение  полиции РА  в  3.10 часов 17 мая  из медцентра поступил сигнал о том, что с острым экзогенным отравлением к  ним  доставлены 5 жителей  села  Личк.

Как  передает Арменпресс, полиция  выяснила, что они отравились 16 мая в  районе  21 часа, от угарного газа из водонагревателя, установленного на  кухне.

Назначены  экспертизы.

Готовятся материалы.

 




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