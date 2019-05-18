Таможенники совершенствовали свои умения по пост-таможенному аудиту

Сотрудники комитета по госдоходам 13-17 мая углубили свои знания об аудите упущений. По инициативе КГД эксперты Всемирной таможенной организации провели в учебном центре КГД пятидневный семинар «Аудит после таможенныхочисток».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, обсуждались положения пост-таможенногоаудита, связанные с упрощением положений Соглашения Всемирной торговой организации по торговле и политике управления рисками, вопросы, связанные с предаудиторские методами расследования. Была проведена практическая работа по предварительному аудиту данных и данным аудита целевых групп. Эксперты также представили концепцию управления ресурсами аудита после пропуска товаров.

В семинаре приняли участие 22 сотрудника КГД, Департамента информационных технологий, методологии администрирования, процедур и обслуживания, а также Западного и Араратского таможенных департаментов.

По мнению заместителя председателя КГД РА Михаила Пашаяна, семинар стал хорошей возможностью улучшить профессиональную подготовку сотрудников таможни, поскольку усиление пост-таможенного контроля является одним из приоритетов стратегии Комитета.

«Процесс будет регулярным. Достигнута договоренность, чтобы специалисты отдела пост-таможенного контроля установили прямую связь с таможенными органами ведущих стран».

Эксперт ВТО Ясуито Сакамото был впечатлен системами управления рисками КГД и использованием возможностей информационных технологий.

«Я был во многих странах. В Армении я видел лучший пример. Во время семинара мы провели групповые упражнения, дискуссии, лучшие практики и тематические исследования, в результате которых я открыл для себя много нового и могу быть передать в ВТО для совершенствования работы».

По окончании семинара эксперты ВТО вручили участникам сертификаты