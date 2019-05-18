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Таможенники совершенствовали свои умения по пост-таможенному аудиту


Сотрудники комитета по госдоходам 13-17 мая углубили свои знания  об аудите упущений. По инициативе КГД эксперты Всемирной таможенной организации провели в учебном центре КГД  пятидневный семинар  «Аудит после таможенныхочисток».

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА,  обсуждались  положения пост-таможенногоаудита, связанные с упрощением положений Соглашения Всемирной торговой организации по торговле и политике управления рисками,  вопросы, связанные с предаудиторские методами расследования. Была проведена практическая работа по предварительному аудиту данных и данным аудита целевых групп. Эксперты также представили концепцию управления ресурсами аудита после пропуска товаров.

В семинаре приняли участие 22 сотрудника КГД, Департамента информационных технологий, методологии администрирования, процедур и обслуживания, а также Западного и Араратского таможенных департаментов.

По мнению заместителя председателя КГД  РА  Михаила Пашаяна, семинар стал  хорошей возможностью улучшить профессиональную подготовку сотрудников таможни, поскольку усиление пост-таможенного контроля  является одним из приоритетов стратегии Комитета. 

«Процесс будет регулярным. Достигнута договоренность, чтобы специалисты отдела пост-таможенного контроля установили прямую связь с таможенными органами ведущих стран».

Эксперт ВТО Ясуито Сакамото был впечатлен системами управления рисками КГД и использованием возможностей информационных технологий. 

«Я был во многих странах. В Армении я видел лучший пример. Во время семинара мы провели групповые упражнения, дискуссии, лучшие практики и тематические исследования, в результате которых я открыл для  себя много нового и могу быть передать  в ВТО  для совершенствования работы».

 

По окончании семинара эксперты ВТО  вручили участникам сертификаты

 




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