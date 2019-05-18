Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали четвертого ребенка духовным именем

Звезда голливудских реалити-шоу Ким Кардашьян и ее муж – рэпер Канье Уэст рассекретили имя своего четвертого ребенка.

Как передает Арменпресс, как и в случае с предыдущими детьми, звездная пара и в этот раз подыскала необычное имя, назвав мальчика Псалм (Psalm)— псалом.

Кардашьян назвала имя своего ребенка в записи в соцсетях. Она опубликовала также сообщение, адресованное ей Уэстом, а также фото, которое рэпер подписал так: «Чудесный день матери. С рождением нашего четвертого ребенка мы стали более чем благословенны. У нас есть все, что нам нужно».

У пары уже есть трое детей – 5-летняя Норт (север), 3-летний Сент (святой) и годовалая Чикаго.

Чикаго и Псалма родили суррогатные матери.