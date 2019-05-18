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Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали четвертого ребенка духовным именем


Звезда голливудских реалити-шоу  Ким Кардашьян и ее муж – рэпер Канье Уэст рассекретили имя своего четвертого ребенка.

Как  передает Арменпресс, как  и в случае  с  предыдущими детьми, звездная пара и в этот раз подыскала  необычное  имя, назвав мальчика   Псалм (Psalm)— псалом. 

Кардашьян назвала имя своего ребенка в записи в  соцсетях. Она  опубликовала также  сообщение, адресованное  ей  Уэстом, а  также фото, которое  рэпер подписал так: «Чудесный  день матери. С рождением нашего четвертого ребенка мы  стали более чем благословенны. У нас есть все, что нам нужно».

У  пары  уже  есть трое  детей – 5-летняя Норт (север), 3-летний Сент (святой) и годовалая Чикаго.

Чикаго и Псалма  родили  суррогатные матери.

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‪Psalm West ‬

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)




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