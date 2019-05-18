Армения углубляет сотрудничество с ведущей германской компанией в области цифровых технологий

Быть креативными,разрабатывать новые технологии, которые облегчат жизнь людям и улучшат качество жизни— этот принцип заложен в основу деятельности авторитетной немецкой компании Fraunhofer. Эта исследовательская компания, имеющая 70-летнюю историю,с годами совершенствовала свою деятельность и расширила ее географию. В последние годы она осуществляет программы сотрудничества также с Арменией.

О компании Fraunhofer

Fraunhofer является крупнейшей европейской прикладной исследовательской организацией. Имеет 72 института и НИИ в Германии. Подавляющее большинство из 26 000 сотрудников — это квалифицированные инженеры и ученые. Организация проводит исследования в различных областях —в частности, информационных, цифровых, лазерных технологий, безопасности, энергетики, систем связи, здравоохранения, микроэлектроники, безопасности пищевых продуктов и обработки, охраны окружающей среды и так далее.

Оборот компании составляет 2,6 миллиарда евро в год. Из них 2,2 миллиарда евро компания получаетот контрактных соглашений с университетскими, международными и корпоративными организациями. Fraunhofer сотрудничает как с производственными компаниями, так и с поставщиками услуг и государственными органами.

Организация осуществляет программы сотрудничества со всемирно известными исследовательскими и инновационными компаниями.

Руководство компании отмечает, что работа их исследователей и программистов оказывает огромное влияние на улучшение качества жизни, совершенствование методов и технологий, а также на открытие новых перспектив и построение лучшего будущего.

Армения сотрудничает с Fraunhofer

Сотрудничество армянских и немецких компаний началось еще в 2016 году. Началом стало сотрудничество с Матенадараном в рамках программы оцифровки и виртуального восстановления древних и средневековых рукописей. Fraunhofer помог в оцифровке и реставрации рукописи XIII-XIVвв. «Нарек». Этарукопись,имеющая огромное историческое значение, была в неутешительном состоянии, некоторые страницы вообще отсутствовали. Благодаря уникальной технологии компании, стали возможны оцифровка и виртуальное восстановление рукописи.

Первое успешное сотрудничество было решающим по ряду причин. Во-первых, цифровое восстановление было первым шагом к физическому восстановлению рукописи. Кроме того, использование таких технологий является стержневым с точки зрения восстановления рукописей, находящихся на грани исчезновения, а также передачи будущим поколениям ценностей, которые считаются культурным наследием.

Визит президента РА Армена Саркисяна во Фраунхофер

Придавая важность технологическому развитию Армении, президент Армен Саркисян в ходе своих визитов и различных мероприятий неизменно подчеркивал свой подход к тому факту, что цифровые и информационные технологии будут основными движителями 21-го века, и Армения имеет большой потенциал в этом плане. Не случайно он с удовольствием и готовностью принял предложение канцлера Германии Ангелы Меркель,прибывшей в Ереван с официальным визитом, посетить Fraunhofer и встретиться с представителями компании. Вскоре после получения предложения делегация Армена Саркисяна в ноябре 2018г. посетила проектный институт производственных систем Fraunhofer (Fraunhofer IPK), который специализируется на разработке инновационных технологических решений для всего спектра производственных процессов.

На встрече с участием руководства института президенту была представлена деятельность учреждения, обсуждался вопрос дальнейшего сотрудничества с Арменией.

Президент РА отметил: «Есть предварительные договоренности, которые приведут нас к новому сотрудничеству. И этим направлением сотрудничества является не только Матенадаран. Речь идет о широком промышленном сотрудничестве".

Директор производственных систем и технологий проектированияFraunhoferЭккартУллман также назвал дискуссию эффективной. «У нас уже есть проект по восстановлению поврежденных исторических документов, но это только начало. Есть хорошая возможность сотрудничать и с Арменией. Мы хотим раскрыть свой потенциал, разрабатывая новые технологии для автоматизации процессов. Особенно мы рассчитываем на сотрудничество со многими опытными специалистами в области искусственного интеллекта », - как сообщает Арменпресс, сказал он.

От договоренностей – к практическим шагам

По приглашению Армена Саргсяна, в мае 2019г. делегация Fraunhofer приехала в Армению. Целью визита было одно изучить армянскоеполе деятельности и привести ранее достигнутые договоренностик ощутимым результатам.

Член правления организации, директор по европейской политике и развитию бизнеса Йенс-Гюнтер Нойбауэр и возглавляемая им делегация встретились с президентом Саргсяном, министром транспорта, связи и информационных технологий АкопомАршакяном, представителями ведущих армянских ИТ-компаний, исследовательских и образовательных центров.

В ходе встречи с журналистами Нойбауэр сказал: «Состоялись интересные встречи и знакомства, но пока рано говорить о конкретных решениях. Уверен, что мы найдем конкретные направления сотрудничества. Весьма впечатляет, какую заботу проявляет Армения в отношении молодежи и создает для нее возможности быть ближе к сфере ИТ».

Члены делегации покинули Армению под впечатлением от новых идей и пообещали подвести итоги визита в ближайшее время, представив их с четкими предложениями и новыми идеями сотрудничества. Они выразили убеждение, что в области автоматизации, искусственного интеллекта и поиска новых технологических решений Армении и компании Fraunhofer предстоит многое сделать.