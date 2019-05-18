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Армения углубляет сотрудничество с ведущей германской компанией в области цифровых технологий


Быть креативными,разрабатывать новые технологии, которые облегчат жизнь людям и улучшат качество жизни— этот принцип заложен в основу  деятельности авторитетной  немецкой компании Fraunhofer. Эта исследовательская компания, имеющая  70-летнюю историю,с годами совершенствовала свою деятельность  и расширила  ее географию. В последние годы она  осуществляет программы сотрудничества также с Арменией.

О компании Fraunhofer

Fraunhofer является крупнейшей европейской прикладной исследовательской организацией. Имеет 72 института и НИИ в Германии. Подавляющее большинство из  26 000 сотрудников — это  квалифицированные инженеры и ученые. Организация проводит исследования в различных областях —в частности, информационных, цифровых, лазерных технологий, безопасности, энергетики, систем связи, здравоохранения, микроэлектроники, безопасности пищевых продуктов и обработки, охраны окружающей среды и так далее.

Оборот компании составляет 2,6 миллиарда евро в год.  Из них  2,2 миллиарда евро компания получаетот контрактных соглашений с университетскими, международными и корпоративными организациями. Fraunhofer сотрудничает как с производственными компаниями, так и с поставщиками услуг и государственными органами.

Организация осуществляет программы сотрудничества со всемирно известными исследовательскими и инновационными компаниями.

Руководство компании отмечает, что работа их исследователей и программистов оказывает огромное влияние на улучшение качества жизни, совершенствование методов и технологий, а также на открытие новых перспектив и построение  лучшего будущего.

Армения сотрудничает с Fraunhofer

Сотрудничество армянских и немецких компаний началось еще  в 2016 году. Началом стало сотрудничество с Матенадараном в рамках программы оцифровки и виртуального восстановления древних и средневековых рукописей. Fraunhofer помог в оцифровке и реставрации  рукописи XIII-XIVвв. «Нарек». Этарукопись,имеющая огромное  историческое значение,  была в неутешительном состоянии, некоторые страницы вообще отсутствовали. Благодаря уникальной технологии компании, стали возможны оцифровка и виртуальное восстановление рукописи.  

Первое успешное сотрудничество было решающим по ряду причин. Во-первых, цифровое восстановление было первым шагом к физическому восстановлению рукописи. Кроме того, использование таких технологий является стержневым  с точки зрения восстановления рукописей, находящихся на грани исчезновения, а также передачи будущим поколениям ценностей, которые считаются  культурным наследием.

Визит президента РА Армена  Саркисяна во Фраунхофер

Придавая важность технологическому развитию Армении, президент Армен Саркисян в ходе своих визитов и различных мероприятий неизменно подчеркивал свой подход к тому факту, что цифровые и информационные технологии будут основными движителями 21-го века, и Армения имеет большой потенциал в этом плане. Не случайно он с удовольствием и готовностью принял предложение канцлера Германии Ангелы Меркель,прибывшей  в Ереван  с официальным визитом,  посетить Fraunhofer и встретиться с представителями компании. Вскоре после получения предложения делегация Армена Саркисяна в   ноябре 2018г.  посетила проектный институт производственных систем Fraunhofer (Fraunhofer IPK), который  специализируется на разработке инновационных технологических решений для всего спектра производственных процессов.

На встрече с участием руководства института президенту  была представлена  деятельность учреждения, обсуждался вопрос дальнейшего сотрудничества с Арменией.

Президент РА отметил: «Есть предварительные договоренности, которые приведут нас к новому сотрудничеству. И этим направлением сотрудничества является не только Матенадаран. Речь идет о широком промышленном сотрудничестве".

Директор  производственных систем и технологий проектированияFraunhoferЭккартУллман также назвал дискуссию эффективной. «У нас уже есть проект по восстановлению поврежденных исторических документов, но это только начало. Есть хорошая возможность сотрудничать и с Арменией. Мы хотим раскрыть свой потенциал, разрабатывая новые технологии для автоматизации процессов. Особенно мы рассчитываем на сотрудничество со многими опытными специалистами в области искусственного интеллекта », - как сообщает   Арменпресс, сказал он.

От договоренностей – к практическим шагам

По приглашению Армена Саргсяна,  в мае 2019г. делегация Fraunhofer  приехала в Армению. Целью визита было одно изучить армянскоеполе  деятельности и привести  ранее достигнутые договоренностик  ощутимым результатам.

Член правления организации,  директор по европейской политике и развитию бизнеса Йенс-Гюнтер Нойбауэр и возглавляемая им делегация  встретились с президентом Саргсяном, министром транспорта, связи и информационных технологий АкопомАршакяном, представителями ведущих армянских ИТ-компаний, исследовательских и образовательных центров.

В ходе встречи с журналистами Нойбауэр сказал: «Состоялись интересные встречи и знакомства, но пока рано говорить о конкретных решениях. Уверен, что мы найдем конкретные направления сотрудничества. Весьма впечатляет, какую заботу проявляет Армения в отношении молодежи и создает для  нее возможности быть ближе к сфере ИТ».

Члены делегации покинули Армению под впечатлением от новых идей и  пообещали подвести итоги визита в ближайшее время, представив  их  с четкими предложениями и новыми идеями сотрудничества. Они выразили убеждение, что в области автоматизации, искусственного интеллекта и поиска новых технологических решений Армении и компании Fraunhofer предстоит многое  сделать.

 

 

 

 

 

 

 




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