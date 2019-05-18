Ереванское метро будет работать в особом режиме

В рамках проходящего в Ереване мероприятия «Ночь музеев» сотрудники ЗАО «Ереванский метрополитен им.КаренаДемирчяна» будут работать в особом режиме.

Как передает Арменпресс, об этом стало известно с сайта метрополитена в Facebook.

«В графике метрополитена внесены изменения. Работа метро начнется в 07:00 часов 18 мая и завершится в 01։00 час 19 мая. Метро неизменно работает в соответствии со своим девизом – быстро, безопасно, бесперебойно», - говорится в сообщении.