Время в Ереване: 11:07:36,   18 Май

Ереванское метро будет работать в особом режиме


В рамках проходящего в  Ереване мероприятия  «Ночь музеев» сотрудники ЗАО «Ереванский  метрополитен им.КаренаДемирчяна» будут работать в  особом режиме.

Как  передает Арменпресс,   об этом стало известно с  сайта  метрополитена в  Facebook.

«В  графике  метрополитена  внесены  изменения. Работа метро  начнется в 07:00 часов  18 мая и завершится в  01։00 час 19  мая. Метро неизменно работает в  соответствии со своим девизом – быстро, безопасно,  бесперебойно», - говорится в сообщении.




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