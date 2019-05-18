Родители военнослужащих-ереванцев отбыли в пограничные части

По инициативе мэрии Еревана и Минобороны РА, около 1100 родителей военнослужащих-ереванцев получили возможность посетить своих детей, служащих в пограничных воинских частях. Родителей проводили в добрый путь мэр столицы АйкМарутян и министр обороны Давид Тоноян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, Марутян заверил, что это уже традиционное мероприятие станет регулярным.

«Очень хорошая традиция, она должна продолжаться и завтра, независимо от того, кто будет мэром. Это та программа, которая не может быть остановлена. Это самое малое, что может община сделать для военнослужащих и их родителей», - сказал мэр.

В свою очередь Давид Тоноян подчеркнул, что эта программа придает силы и уверенности защитникам родины.

«Эта программа укрепляет связь между солдатами и их родителями. Повышается морально-психологический дух солдата, настроение. Он понимает, что он в центре внимания, и ностальгические чувства чуть ослабевают», - сказал министр.

Специально предоставленные высококлассные автобусы на всем пути будут сопровождать сотрудники Дорожной полиции. В автобусах есть также медики.