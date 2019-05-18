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Родители военнослужащих-ереванцев отбыли в пограничные части


По инициативе  мэрии Еревана и Минобороны  РА, около 1100 родителей  военнослужащих-ереванцев получили возможность посетить своих детей, служащих в  пограничных воинских частях. Родителей  проводили в  добрый  путь мэр столицы АйкМарутян и министр обороны  Давид Тоноян. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии  Еревана, Марутян заверил, что это уже традиционное  мероприятие  станет регулярным.

«Очень хорошая  традиция, она  должна  продолжаться и завтра, независимо от того, кто будет мэром. Это та  программа, которая  не  может быть остановлена. Это самое  малое, что может  община  сделать для  военнослужащих и их родителей», - сказал мэр.

В  свою очередь Давид Тоноян подчеркнул, что эта  программа придает силы  и уверенности защитникам родины.

«Эта  программа укрепляет связь между  солдатами и их родителями. Повышается морально-психологический дух солдата, настроение. Он понимает, что он в  центре  внимания, и  ностальгические  чувства чуть ослабевают», - сказал министр.

Специально предоставленные  высококлассные  автобусы на  всем пути будут сопровождать сотрудники Дорожной  полиции. В  автобусах есть также медики.




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