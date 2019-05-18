Европейские индексы - 17-05-19

МОСКВА, 18 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.58% и составил 12238.94 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.18% и составил 5438.23 пункта, британский FTSE снизился на 0.07% и составил 7348.62 пункта, а российский RTSI снизился на 0.53% и составил 1254.68 пункта.