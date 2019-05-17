В рамках Дней культуры Беларуси в Армении 17 мая Государственный академический ансамбль танца Беларуси выступил в Национальном академическом театре оперы и балета им. Спендиаряна. Как сообщает Арменпресс, солистами выступили Алена Ланская и Искуи Абалян.

«Уверен, что сегодняшний гала-концерт белорусских мастеров искусства принесет большое наслаждение присутствующим, и в ближайшие дни много зрителей примут участие в мероприятиях, в ходе которых будет представлено разнообразие и богатство культурного наследия белорусского народа», - сказал и.о. министра культуры Армении Тигран Галстян.

Заместитель министра культуры Республики Беларусь Сергей Шереметьев приветствовал присутствующих и подчеркнул, что реализация программы является значимым событием в культурной жизни Армении и Беларуси.

Заместитель министра заверил, что во все времена культура всегда сближала людей, способствовала поддержанию мира и солидарности.

Фото: Геворга Перкуперкяна



Шереметьев поблагодарил армянский народ за бережное отношение к историческому наследию Беларуси и подчеркнул, что многие представители армянской общины Беларуси - врачи, художники, журналисты, ученые - являются гордостью своей страны.

Дни белорусской культуры в Армении проходят в рамках программы сотрудничества между министерствами культуры Армении и Беларуси.

Программа «Дни культуры Беларуси в Армении» завершится 18 мая показом фильма «Война. Остаться человеком» в зале Союза кинематографистов Армении.