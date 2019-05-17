Принц Гарри и его супруга Меган раскрыли, где родился их сын

Публикация свидетельства о рождении первенца британского принца Гарри и бывшей актрисы, американки Меган Маркл положило конец домыслам о том, где появился на свет Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор.

Арчи – седьмой в линии престолонаследия и восьмой по счету правнук королевы Елизаветы Второй – родился рано утром 6 мая. Герцог и герцогиня решили не обнародовать заранее свои планы касательно рождения принца, так что до сих пор было неизвестно, где именно Арчи появился на свет.

Местом рождения указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации. В этой же больнице в свое время родились двоюродные сестры принца Гарри принцессы Беатрис и Эжени, внуки сестры королевы принцессы Маргарет. Там же рожали подруга герцогини Сассекской Меган Виктория Бэкхем, а также актриса Элизабет Херли.

Стоимость родов в Portland Hospital начинается от 15 тысяч фунтов стерлингов, однако у некоторых пациентов доходит и до 500 тысяч – в зависимости от длительности пребывания, уровня палаты и запросов роженицы. Пациенткам, их родным и друзьям предлагаются, в том числе, блюда из лобстера и шампанское. Меган, впрочем, пробыла в больнице недолго – меньше суток, после чего с Гарри и новорожденным вернулись домой в Виндзор.

В свидетельстве о рождении приведены данные родителей ребенка: в графе "занятие" у Гарри и у Меган значится "принц Соединенного Королевства" и "принцесса Соединенного Королевства". Местом рождения герцога Сассекского указан "Паддингтон, Вестминстер", герцогини Сассекской – "Калифорния, США".

Подписан сертификат принцем Гарри.