Премьер Пашинян прокомментировал представленное Бако Саакяном поручительство для изменения меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна

В ходе встречи с российскими журналистами 17 мая, премьер-министр РА Никол Пашинян прокомментировал представленное президентом Арцаха Бако Саакяном поручительство для изменения меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Kommersant, Пашинян сказал, что он был в курсе относительно явки Бако Саакяна в суд и имел на эту тему личную беседу.

Пашинян подчеркнул, что он может понять господина Саакяна «с моральной точки зрения», однако «с политической точки зрения возникают некоторые вопросы».

В ходе слушаний 14 мая адвокат Р.Кочаряна Ованес Худоян представил личное поручительство Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна. Председательствующий судья Давид Григорян сказал, что для обсуждения поручительства необходимо присутствие поручителей.

На заседании 15 мая адвокат ОвнесХудоян попросил суд обеспечить условия, чтобы Бако Саакян и Аркадий Гукасян присутствовали на заседании суда во второй половине 17 мая. И тем не менее судья Давид Григорян попросил известить действующего и экс-президента Арцаха по возможности явиться на заседание суда 16 мая, потому что уже после 17 мая следуют нерабочие дни.

Адвокаты обещали уточнить, смогут ли президенты присутствовать 16 мая.

16 мая слушания по вопросу изменения меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна завершились. Решение будет объявлено 18 мая в 16:00 часов.

В ходе судебного заседания по делу второго президента РА Роберта Кочаряна и других, проходящего в суде общей юрисдикции административных районов Аван и Нор Норк Еревана, суд отклонил ходатайство о самоотводе судьи Давида Григоряна, председательствующего на заседании. Как передает «Арменпресс», об этом 14 мая заявил судья Давид Григорян.

“Суд решил отклонить ходатайство защитников Роберта Кочаряна”, - сказал Григорян.

Согласно обвинительному заключению, Роберт Кочарян с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс ЭсЭс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года при содействии СамвелаМайрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драм РА экв. 3 000 000 долларов США.