Прокуратура РА отреагировала на представленные адвокатами Роберта Кочаряна позиции

Прокуратура РА отреагировала на позиции, представленные адвокатами Роберта Кочаряна 17 мая в ходе созванной пресс-конференции.

Об этом Арменпресс сообщили из пресс-службы Прокуратуры РА.

«В ходе созванной сегодня пресс-конференции защитники Роберта Кочаряна, обратившись к позициям, представленным прокурорами во время слушаний по вопросу изменения меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна, по сути – продолжая тактику, принятую стороной защиты, попытались вне судебного процесса, используя различные манипулятивные уловки для раскола и введения общественности в заблуждение, таким образом, возможно, пытались замазать тот факт, что в течение 3 дней им так и не удалось обосновать собственные аргументы в суде.

В частности, прозвучали необоснованные заявления в адрес прокуратуры, были сделаны абсурдные комментарии об участии Генерального прокурора в судебных заседаниях, оторваны от контекста и весьма субъективно истолкованы заявления Генерального прокурора РА, других прокуроров, участвующих в судебном процессе.Вне судебного процесса – при неисследованности доказательств в комплексе, были опубликованы фрагменты видеоматериалов. Таким образом, по сути, право адвокатов на осуществление защиты всеми законными средствами было превращено ими в распространение дезинформации, введение общественности в заблуждение путем мошенничества и манипуляций.

Мы вынуждены констатировать, что такую обобществленную практику ведения дела нельзя охарактеризовать иначе, как неприемлемое поведение, заключающееся в выведении процесса из правовых рамок и перевода егов эмоциональную сферу, что, помимо обесценивания процесса судебного разбирательства, также чревато крайне опасными последствиями разжигания общественных настроений. Это не что иное, как формы психологического, информационного давления на суд.

Вынуждены повторить и напомнить обращение Генеральной прокуратуры ко всем участникам судебного процесса – о необходимости проявлять корректность во время суда и сохранять атмосферу исключительно законного процесса.

Мы не поддадимся на такиепопытки давления, завуалированные намерения вовлечь прокуратуру вкакие-либо дискурсы, выходящие за рамки логики, а сторона обвинения продолжит неукоснительно выполнять свои обязанности в рамках права и закона.

Тем не менее, в случае продолжения этого способа искажения общественного мнения, сторона обвинения будет вынуждена при необходимости принять меры, чтобы воспрепятствовать распространению и генерированию этого фальсификата путем отдельных СМИ, соцсетей, фейковых или реальных пользователей, и обеспечить предоставление общественности объективной информации – оставаясь верными букве закона», - говорится в обращении.