Слушания по делу о захвате полка ППС отложены в связи с отсутствием адвокатов и одного из подсудимых – ГеворкаИрицяна.

Как передает Арменпресс, из адвокатов явился только один, и судья объявил, что против проведения слушаний в таких условиях. Следующее заседание суда состоится 31 мая в 12։15 часов.

Подсудимые и прокуроры заявили, что неявка указанных лиц не может стать препятствием для проведения судебного процесса.

Подсудимый ТатулТамразян выразил недовольство тем, что каждый раз они являются в суд, а заседание так и не происходит.

Прокуроры АкопЕнокян и Артур Чахоян в свою очередь выразили мнение, что можно проводить процесс и при присутствии одного адвоката, однако суд не принял такой вариант и решил отложить заседание на две недели.