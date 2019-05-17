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Слушания по делу о захвате полка ППС отложены в связи с отсутствием адвокатов и одного из подсудимых


Слушания  по делу  о захвате полка ППС  отложены  в  связи с отсутствием адвокатов  и одного из подсудимых – ГеворкаИрицяна.

Как  передает Арменпресс, из адвокатов  явился  только один, и судья объявил, что против  проведения  слушаний  в  таких условиях. Следующее заседание  суда состоится 31 мая в  12։15 часов. 

Подсудимые  и прокуроры  заявили, что неявка указанных лиц  не  может стать препятствием для  проведения  судебного процесса.

Подсудимый  ТатулТамразян выразил недовольство тем, что каждый  раз они являются в  суд, а  заседание  так  и не  происходит.

Прокуроры АкопЕнокян и Артур Чахоян  в  свою очередь выразили мнение, что   можно проводить процесс и при присутствии одного адвоката, однако суд не  принял такой  вариант и решил отложить заседание  на две недели.

 




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