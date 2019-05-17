Пашинян выразил обеспокоенность в связи с возможным размещением радикальных исламистов в Азербайджане

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта может стать для радикальных исламистов «очень хорошим поводом, чтобы обосноваться, например, в Азербайджане».

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт «Лента.ру», об этом он сказал во время встречи с российскими журналистами.

По словам армянского премьера, после поражения боевиков «Исламского государства» в Сирии и Ираке, исламисты «ищут новые места, где можно проявить себя».

«Азербайджан жеявляется «очень удобной точкой», которая позволяет действовать в направлении Ирана, российского Южного Кавказа и Центральной Азии», - утверждает Пашинян.

По этим причинам, считает премьер-министр, следующий виток эскалации в Нагорном Карабахе уже не будет локальным. Понимание этой картины есть не только в Ереване, но также в Москве, Баку и Тегеране.

Обозначив важность Закавказского региона для России, Пашинян выразил уверенность в том, что Москва заинтересована в решении нагорно-карабахской проблемы и станет гарантом того, что этот вопрос решится исключительно мирным путем. По его словам, у России есть все необходимые рычаги, которые позволят не допустить новую эскалацию.

«И я не могу поверить, что, когда понадобится, россияне не используют эти рычаги», — подчеркнул он.