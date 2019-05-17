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Делегация Минкультуры Беларуси посетила Мемориал в Цицернакаберде


Делегация  Минкультуры Беларуси во главе  с замминистра Сергеем Шереметьевым и в  сопровождении и.о.министра  культуры  РА  Тиграна Галстяна 17 мая   посетила Мемориал в  Цицернакаберде. гости возложили венки к  Мемориалу  памяти жертв  геноцида армян, а  также возложили цветы  к  Вечному  огню, почтив  память павших минутой  молчания. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минкультуры  РА, делегация  Минкультуры  Беларуси и Тигран Галстян посетили также Музей-институт Геноцида, где  ознакомились с  экспонатами музея.




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