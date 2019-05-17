Делегация Минкультуры Беларуси посетила Мемориал в Цицернакаберде

Делегация Минкультуры Беларуси во главе с замминистра Сергеем Шереметьевым и в сопровождении и.о.министра культуры РА Тиграна Галстяна 17 мая посетила Мемориал в Цицернакаберде. гости возложили венки к Мемориалу памяти жертв геноцида армян, а также возложили цветы к Вечному огню, почтив память павших минутой молчания.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минкультуры РА, делегация Минкультуры Беларуси и Тигран Галстян посетили также Музей-институт Геноцида, где ознакомились с экспонатами музея.